Amoruso: “Pioli ha fatto un grande lavoro, ma l’arrivo di Ibra lo ha aiutato”

MILANO – L’ex attaccante Nicola Amoruso ai microfoni di Sky Sport ha parlato del Milan e di Ibrahimovic. Ecco le sue parole: “Ibra, grazie alla sua mentalità, ha migliorato questo Milan. E’ uno che pretende tanto dai suoi compagni e loro hanno appreso la sua mentalità. In tanti volevano vedere il Milan senza Ibra e la gara contro la Fiorentina ha detto tanto. Il Milan è una squadra che diverte e in cui tutti sanno cosa fare e tutti sono protagonisti. Pioli ha fatto un grande lavoro, è arrivato in un momento molto complicato, ma ha saputo ricostruire questa squadra nel migliore dei modi. L’arrivo di Ibra lo ha sicuramente aiutato“.