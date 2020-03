Amerini: “Grazie a Pioli il Milan è tornato una squadra”

Daniele Amerini, che Stefano Pioli lo conosce bene essendo stato un suo calciatore, ha avuto parole di approvazione verso il tecnico rossonero, attualmente sotto il fuoco della proprietà del club che vorrebbe sostituirlo con il tedesco Ragnick.

“Ero a Firenze e ho visto la partita contro la Fiorentina. Devo dire che il Milan mi ha positivamente impressionato per 75 minuti”, ha affermato a Tuttomercatoweb. “Complimenti al coach che ha preso in mano un gruppo non di alto livello, ma anche a Boban e Maldini che hanno fatto un buon lavoro acquistando giocatori validi a prezzi competitivi. Con Pioli adesso sta diventando una squadra. Se cambiano le cose in società non so cosa accadrà, ma credo che quanto fatto non potrà che essere riconosciuto”.