Amarcord Ciro Ferrara: “Le sfide tra Napoli e Milan del 1988…”

MILANO – In vista della sfida di domenica sera tra Napoli e Milan, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Ciro Ferrara. L’ex difensore azzurro ha parlato dei match tra le due squadre negli anni ’80: “Nel 1988 non avevamo le conoscenze per contrastare una squadra che giocava in modo totalmente diverso. Era un qualcosa di nuovo, ci trovammo una squadra con due linee molto strette che faceva il fuorigioco a metà campo. Non avevamo gli strumenti per superare quelle difficoltà. E poi era una squadra piena di fenomeni. Era un’epoca in cui Napoli e Milan rappresentavano le élite del calcio. Però poi passammo dalla sconfitta in casa in cui il Milan vinse lo scudetto ad un match che vincemmo 4-1. Studiammo il loro fuorigioco al limite, commisero sicuramente qualche errore. Ci fu il gol di Maradona addirittura da fuori area“.