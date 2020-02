Allegri al Milan, il punto

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Boban e Maldini spingono per l’opzione Massimiliano Allegri; l’ex allenatore della Juventus ha rifiutato diverse offerte provenienti dall’estero in quanto preferirebbe restare in Italia, ma per convincerlo serve un progetto importante e serio e, inoltre, un contratto importante. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live