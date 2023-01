Milan, per Alessandro Nesta la seconda stella è alla portata…

E poi sulla corsa scudetto e sul campionato in corso : “Difficile fare pronostici perché una situazione del genere non si era mai verificata. Ci sarà chi ha riposato, è relativamente fresco e non vedrà l`ora di tornare in campo, chi tornerà stanco fisicamente e chi sarà deluso e magari avrà qualche problema a ritrovare un po’ di stimoli. Il Napoli è andato talmente forte che ha lasciato dietro un bel divario con le inseguitrici. Ma è ancora troppo presto, non è nemmeno finito il girone di andata ”.

In un'intervista al Corriere della Sera l'ex difensore di Lazio e Milan ha poi dichiarato: “Pioli ha inciso molto nell’andamento del Milan”. L’ex numero 14 lo ha sempre stimato come allenatore. Ed ha anche superato le sue aspettative. Infine: “Il Milan può aprire un’era. L’anno scorso ha vinto a sorpresa ma con merito. E ora può ripetersi. Giocatori, personalità, esperienza: la seconda stella è alla portata”. Ultima nota sul Mondiale in Qatar parlando di Leo Messi: "Se quando ti capita di fare una prestazione contro un fenomeno come lui, devi tornare a casa e considerarti fortunato. Messi è unico, il più forte degli ultimi anni". Poi su CR7: "Non va dimenticato: contro di lui c'è stato accanimento, forse per una forma di invidia. Merita più rispetto".