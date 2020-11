Albertini: “Scudetto? Conterà molto la gestione delle flessioni, ma la Juve è più attrezzata”

MILANO – La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini. Ecco le sue parole: “All’inizio dell’anno avrei puntato sulla Juve e in seconda battuta sull’Inter. La prima fase ha detto che Milan e Napoli hanno le carte in regola per poter ambire al risultato, ma credo che la Juve resti la più attrezzata per vincere”.

SCUDETTO – “Perché no? Conterà molto la gestione delle flessioni che arriveranno durante la stagione. Nei momenti di difficoltà serve il supporto e il contributo di tutte le componenti: società in primis, poi allenatore, squadra e anche i tifosi”.