Albertini: “Romagnoli non ci ha fatto vedere ancora tutto”

Demetrio Albertini ha pochi dubbi sulle qualità di Alessio Romagnoli. Ma come l’arrivo di Ibrahimovic è servito a far crescere Rebic e gli altri suoi compagni al capitano rossonero non potrebbe servire un ‘anziano’ per fare il definivo salto di qualità? Qualche tempo fa si è parlato di un possibile ritorno al Milan di Thiago Silva.

La risposta dell’ex centrocampista di Milan e Barcellona è chiara: “Romagnoli è sicuramente un giocatore consolidato, di sicuro affidamento però con dei potenziali ancora inespressi. Un giocatore di esperienza potrebbe servire ma nel calcio se non fai bene come squadra anche il singolo perde…”.