MILANO – L’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini è intervenuto a MilanTv per commentare gli obiettivi del club di via Aldo Rossi. Ecco le sue parole: “Tutti gli obiettivi vanno conquistati sul campo. Bisogna essere onesti: ci sono squadre più attrezzate del Milan davanti e con tanta concorrenza. Bisogna conquistarsi la Champions League senza paura, affrontando momenti di difficoltà ma senza abbattersi. Oggi è un dovere entrare in Champions League per il Milan“.