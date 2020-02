Ag. Thiago Silva: “Senza rinnovo è possibile un ritorno al Milan”

Thiago Silva al Milan, parla l'agente

MILANO – Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di TMW sul futuro dell’attuale difensore e capitano brasiliano del PSG: ”Al momento non abbiamo parlato di rinnovo con il PSG: Thiago vorrebbe continuare qui, però non scarta altre possibilità. Con il Milan Thiago ha un grande rapporto da sempre e se non rinnovassimo con il PSG tutto sarebbe possibile”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live