Ag. Mandzukic: “Mario si allena seriamente. Chi lo ha cercato non era convinto al 100%”

MILANO – Nelle ultime sessioni di mercato il Milan ha cercato Mario Mandzukic. Il croato, dopo l’esperienza all’Al-Duhail, è svincolato. L’agente dell’ex Juventus Ivan Cjetkovic ha parlato ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole: “Mario si sta allenando seriamente, come ha sempre fatto. Per me lui è prefetto per la Premier League: Contatti? Sì qualche squadra si è fatta avanti, ma sta aspettando l’opzione giusta. Chi lo ha cercato non era convinto al 100%. In questo momento è in perfetta forma e non ha bisogno di allenarsi per recuperare la forma”.