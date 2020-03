Milan, è record negativo

MILANO – I risultati della stagione in corso sono, evidentemente, molto negativi, ma rischiano di passare alla storia come i peggiori di sempre. Come raccolto dalla nostra redazione, infatti, con 36 punti in 26 giornate di campionato il Milan ha il peggior ruolino di marcia dall'introduzione della Serie A a 20 squadre dal 2004/05.