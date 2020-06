-10 a Juve-Milan: Pioli conta i pezzi e studia le mosse giuste

Milan, Pioli studia le mosse per la Juve

MILANO – Mancano 10 giorni esatti alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan, prevista per venerdì 12 giugno alle 21:45 all’Allianz Stadium. Il Milan ci si sta avvicinando in maniera abbastanza complicata, perché, oltre a dover fare a meno per squalifica di Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic, non disporrà per infortunio dello stesso svedese, di Leo Duarte e, con discreta probabilità, anche di Andrea Conti.

Per questo motivo, Pioli sta studiando con molta attenzione a Milanello le mosse giuste per ottenere il risultato sperato: a Torino bisogna ribaltare l’1 a 1 di San Siro. Il Milan non sarà la vittima sacrificale: ma come evitare che ciò accada e, sopratutto, come riuscire a passare il turno?

DIFESA – Pioli dovrebbe confermare il 4-2-3-1 delle ultime settimane pre-sospensione. Davanti a Gigio Donnarumma, spazio da destra verso sinistra a Calabria (se non dovesse recuperare Conti), Musacchio o Kjaer, capitan Romagnoli e Diego Laxalt (che finirebbe in panchina in caso di recupero di Conti con conseguente spostamento di Calabria a sinistra). I due mediani saranno l’intoccabile Bennacer e Kessie, con l’ivoriano che dovrebbe essere preferito a Krunic nonostante i solo 15 giorni di lavoro alle spalle.

ATTACCO – Sicuri del posto Calhanoglu, nel ruolo di trequartista, e Rebic. Gli altri due slot se li giocano Rafael Leao, Bonaventura, Paquetà e Saelemaeckers, con il portoghese e il 5 italiano favoriti per il ruolo di prima punta e di esterno. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live