Liga, Vinicius: "Mi voleva il Barça, ma ho preferito il Real: ecco perché"
R. I. Milanista Redazione Il Milanista
Le dichiarazioni del brasiliano
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LIGA - Zizou torna ad allenare il suo Real Madrid
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Ospite del programma TV "Canal Football Club", il difensore blaugrana si è esibito in una danza scatenata