Reina a Sky: "Lavoro per far crescere Gigio, Cutrone già una realtà" E su Ibra...
Ecco le parole del portiere rossonero a fine partita.
Ecco le parole del portiere rossonero a fine partita.
Ecco le parole del capitano rossonero
Le parole del ct della Croazia
Il commissario della FIGC sul recupero delle gare rinviate
L'analisi tecnico e tattica del noto telecronista Rai
Le parole del giornalista a Sky Sport
Le parole del match winner
Il tecnico del Ludogorets alla vigilia della sfida con il Milan
Il capitano rossonero a '105 Mi Casa'
L'allenatore del Milan risponde in maniera molto divertente a un gioco a Sky Calcio Club.
Il Milan ha vinto ieri sera, per una rete a zero, contro la Sampdoria: il gol è stato segnato da Jack Bonaventura. Ora la squadra rossonera è al sesto posto in classifica, in zona Europa League: ecco…
Le parole del giocatore dell'Udinese dopo il pareggio con il Milan
Le parole del centrocampista atalantino sul suo debutto in rossonero
L'intervista dell'ex capitano del Milan a Sky Sport 24.
Il tecnico del Cagliari parla dopo la partita contro il Milan
L'analisi dell'ex Milan sull'allenatore rossonero
L'ex allenatore del Milan guarda indietro alla sua grande carriera
L'ex allenatore rossonero sul nuovo ausilio tecnologico
Gli auguri scherzosi dell'ex terzino del Milan
Le parole nel post gara
Il punto di vista dell'attaccante viola
Il duro giudizio dell'ex allenatore del Milan
Le parole dell'ex vicepresidente del club rossonero
L'ex capitano della Nazionale ha commentato il nuovo video assistente impiegato sui campi italiani
Le dichiarazioni del centrocampista della Lazio
Le parole del dirigente nel pre partita
L'annuncio nel corso della festa del settore giovanile
Le parole dell'allenatore rossonero a Milan tv
Le parole del tecnico a Sky
Il brasiliano ha raccontato cosa è accaduto nel gennaio del 2009