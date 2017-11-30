Milan-Sampdoria: le parole di Gattuso in conferenza R. I. Milanista Redazione Il Milanista 19 febbraio - 10:28 19 febbraio

Il Milan ha vinto ieri sera, per una rete a zero, contro la Sampdoria: il gol è stato segnato da Jack Bonaventura. Ora la squadra rossonera è al sesto posto in classifica, in zona Europa League: ecco…