Zoff incensa Donnarumma: “Ha qualità straordinarie, può fare grandi cose”

MILANO – Dino Zoff, uno dei più grandi portieri nella storia del calcio, Campione del Mondo con la Nazionale nel 1982, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Rete 8 Sport.

SULLA RIPRESA DEL CALCIO – “In linea di principio bisognerebbe provare a concludere la stagione. Sicuramente il calcio senza pubblico perde molto, ma adesso non ci sono alternative: bisogna giocare con gli stadi vuoti. Fa un effetto particolare, ho visto anche alcune partite del campionato tedesco e indubbiamente è molto strano vedere gli spalti vuoti, ma è comunque calcio. Tutti i campionati dovrebbero ripartire con le giuste condizioni, il calcio italiano ovviamente non è soltanto la Serie A, ma anche le leghe minori”.

SULLA LOTTA SCUDETTO – “Questa sosta è una novità, per cui bisogna vedere come recupereranno le squadre dal punto di vista fisico e mentale. La Juventus può avere qualcosa di più a livello di rosa, ma la Lazio si trova in una situazione straordinaria, con grande entusiasmo, per cui darà tutto per provare a vincere uno Scudetto che sarebbe storico. E’ una lotta serrata e molto equilibrata”.

SU DONNARUMMA – “Ha già sulle spalle più di 100 partite con una maglia importante come quella del Milan. Come ogni portiere deve sempre migliorare, ma ha fatto vedere qualità molto importanti e fornito alcune prestazioni straordinarie. E’ giovanissimo ed ha tutta la carriera davanti per togliersi grandi soddisfazioni”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live