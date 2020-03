MILANO – Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Gianmarco Zigoni, attaccante classe 1991 del Venezia, ha ricordato il suo esordio nel massimo campionato italiano con la maglia del Milan: “Sono passati dieci anni dal mio esordio in Serie A, un giorno che sarà difficile da dimenticare. Un sogno entrare con la maglia del Milan in uno stadio come San Siro al posto di Pippo Inzaghi”.