Zidane: “Jovic? Conto su di lui anche per la prossima stagione”

MILANO – Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Alaves, Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato anche di Luka Jovic, obiettivo di mercato per il Milan: “Non è felice per via di tutti i guai fisici che ha avuto. Per me è un calciatore forte, un attaccante che ha segnato gol importanti anche se non ha giocato molto. Io conto su di lui anche per il prossimo anno. So bene che ci sono molte voci di mercato, vedremo come si evolverà la cosa. Ripeto, per me è un ottimo calciatore”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità che sta facendo sognare i tifosi rossoneri, Carlo Pellegatti sgancia la bomba: “Sono sicurissimo, da quello che so…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

