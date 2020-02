MILANO – “Vedo che per il Milan si parla di Rangnick ma tra Gasperini, Pioli, Allegri, perché dovrebbero prendere un allenatore straniero? Mi chiedo: il Milan perché non pensa a Gasperini? Fermo restando che l’Atalanta è una grande realtà. E poi Pioli sta facendo un grande lavoro. Però, è un pensiero in libertà…”. Così Walter Zenga, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com sul Milan.