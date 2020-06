Zampa: “Riapertura degli stadi? Mi piacerebbe”. E sulla quarantena…

MILANO – Ai microfoni del ‘Gr Parlamento’, Sandra Zampa, sottosegretaria al Ministero della Salute, è tornata a parlare della possibile riapertura degli stadi e della quarantena di squadra: “Riaprire parzialmente gli stadi mi piacerebbe, credo ci si possa lavorare. Magari in occasione della partita conclusiva, con un arrivederci simbolico in uno stadio aperto. Sarà il ministro dello Sport a decidere, io penso che dal punto di vista della salute ciò che abbiamo immaginato possibile per gli altri comparti, come teatri o cinema, possa essere immaginato anche per lo sport”.

SULLA QUARANTENA – “A me non risulta che sia stata discussa una riduzione dei 14 giorni. Il tema è discusso per toglierlo dal tavolo. Una disparità di trattamento aprirebbe molte questioni oltre al fatto che esporrebbe a un rischio ulteriore tutti quelli che non fossero risultati contagiati. È dannoso anche per i calciatori stessi. Questa malattia è pericolosa, lascia cicatrici polmonari: l’obiettivo è fare in modo che i calciatori non si ammalino. Avere un rigore estremo è utile a loro e ovviamente a tutto il calcio. Ricordiamo che in alcuni casi i primi sintomi si manifestano anche 12-13 giorni dopo l’autoisolamento”.

