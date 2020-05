Zambrotta: “Serie A? Calendario fitto, serve un mese di preparazione”

MILANO – Contattato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha detto la sua sulla probabile ripresa della stagione: “Ci sono calciatori abituati a tenere ritmi molto intensi, giocando a distanza di pochi giorni e le squadre che hanno giocatori abituati, saranno leggermente avvantaggiate. Tuttavia il calendario della ripresa è fittissimo, sarà difficile fare una programmazione. Serve almeno un mesetto di allenamento per tornare ad un livello ottimale di preparazione”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live