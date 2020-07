Zambrotta: “Milan, è dura fermare questa Juve. Maldini? Ha fatto la storia del club, deve restare”

MILANO – In vista della sfida in programma questa sera a San Siro tra Milan e Juventus, Gianluca Zambrotta, ex terzino destro di entrambe le squadre, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Fermare questa Juve è tosta. Già in un campionato normale una squadra come quella di Sarri fa la differenza, in una stagione anomala come questa ancora di più. Ha giocatori di grandissima qualità, in grado di competere per qualsiasi trofeo: se ne togli uno ne entra un altro dello stesso livello, se non addirittura meglio. Ad esempio con Dybala fuori gioca Higuain, non un giocatore di media fascia ma un vero campione”.

SUL MILAN – “Purtroppo anche quest’anno ha vissuto momenti complicati extra campo, con altri avvicendamenti societari. Poi le voci di mercato costanti e un allenatore sempre in discussione: una situazione che certo non infonde serenità ai giocatori. Per questo, nel contesto in cui si trova, il Milan sta comunque facendo un ottimo campionato e nelle ultime partite ha mostrato anche buon gioco”.

SU MALDINI – “Paolo è il Milan, un personaggio di tale carisma va tenuto e valorizzato in un ruolo dirigenziale ben definito. Ha fatto la storia del club e può ancora dare molto. Mi piaceva la coppia con Boban, poi sappiamo come è andata. Ma almeno Maldini deve rimanere”.

QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live