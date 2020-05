Zaccheroni: “Serie A? Non sono fiducioso sulla ripartenza”

MILANO – Attraverso un’intervista rilasciata a Sky Sport 24, Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, si è espresso sull’eventuale ripartenza della stagione calcistica: “Io non sono così fiducioso sulla ripresa, non perché sia pro o contro, ma perché non ho capito ancora se ci siano le condizioni per ricominciare. Ci sono tanti problemi da risolvere. Tutti hanno interesse a ripartire, questo è un dato di fatto. Sarebbe decisamente brutto per lo sport lasciare una casella vuota in questa stagione. Ci sono aspetti economici importanti e quindi penso che si cercherà di fare di tutto per ricominciare, ma il rischio è veramente alto. Ma tra venti giorni, magari, le cose potrebbero cambiare”.

