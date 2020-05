Zaccheroni: “Follia ricominciare a giocare in queste condizioni”

MILANO – I contatti fra la Figc e il Governo sono costanti per trovare una soluzione che consenta la ripartenza dei campionati. Ieri, nel Consiglio Federale, è stata ribadita la volontà di riprendere Serie A, B e C, ma delle date ufficiali ancora non ce ne sono. Ai microfoni del Corriere della Sera, ne ha parlato l’ex tecnico rossonero Alberto Zaccheroni: “Per me riprendere dopo 70 giorni di inattività è una follia. D’altra parte, non avverrebbe se non fosse dettata da esigenze economiche o dalla necessità di stabilire promozioni e retrocessioni. È una situazione forzata, anche la fase di preparazione è falsata”.

