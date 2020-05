Zaccardo: “Ibra? Da tifoso vorrei che restasse, ma…”

MILANO – In un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, Cristian Zaccardo, ex terzino rossonero, ha parlato della sua esperienza al Milan: “E’ indubbiamente la squadra più importante dove abbia avuto la fortuna di giocare. E’ una società gloriosa. Purtroppo sono arrivato in un momento dove le cose stavano andando un po’ male, speravo di vincere con quella maglia ma non ci sono riuscito”.

SU IBRA – “Da tifoso vorrei che restasse. Se invece ragionassi da direttore sportivo, dovrei ragionare su diversi fattori, a partire dal progetto del club. Bisogna valutare tutti i pro e i contro, devi capire quanto ancora ti possa dare e se possa essere funzionale al tuo progetto”.

