Zaccardo: “Champions League? Sarebbe un miracolo, ma l’Europa League”

MILANO – Cristian Zaccardo è stato intervistato dalla redazione di MilanNews.it. Ecco le parole dell’ex difensore del Milan e campione del Mondo 2006 al portale:

L’arrivo di Zlatan ha scosso un po tutti e ha riacceso la piazza rossonera che per molti anni è stata spenta. Cosa ha portato Ibrahimovic a questo Milan, che prima della gara di Cagliari non era proprio nelle migliori condizioni?

“Ibrahimovic ha sicuramente riportato entusiasmo e ha alzato il livello del Milan, fattore che mancava in questi anni. Ibra non è il Cristiano Ronaldo della Juventus che può decidere le partite da solo e non è neanche il giocatore di qualche anno quando era al top, il fatto che abbia 38 anni non è da sottovalutare. Però comunque può ancora dire la sua, soprattutto in questo Milan che finalmente sembra essersi ripreso”.

Ibrahimovic, Kjaer e Begovic. La società dovrebbe intervenire ulteriormente sul mercato di gennaio per migliorare la squadra, anche qualitativamente?

“Il Milan ha dirigenti importanti che hanno masticato per tantissimi anni il calcio. Sicuramente Boban, Maldini e Massara sapranno loro, anche con il fair play finanziario, come migliorare la squadra e faranno di tutto per cercare dove vedono loro margini di miglioramento. Per i tifosi, più giocatori arrivano meglio è. Speriamo, perché ci sono tanti punti da recuperare per tornare in Europa e quindi se arriva qualcuno per migliorare questa squadra è solo un grande bene”.

I rossoneri possono puntare alla Champions?

“La Champions è un miracolo. I punti a disposizione comunque ci sono, ma si tratterebbe di un vero e proprio miracolo sportivo; nel caso può succedere di tutto. Per quanto riguarda l’Europa League, invece, il Milan ci deve provare. Sicuramente è più fattibile della Champions e tornarci significa tantissimo”