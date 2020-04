Yonghong Li: “Tifosi rossoneri meravigliosi, perdere il Milan è stato un duro colpo”

MILANO – Intervistato dai microfoni di ‘SempreMilan’, Yonghong Li, ex presidente del Milan, ha parlato della sua breve esperienza a capo del club rossonero: “I tifosi del Milan sono meravigliosi, vengono da ogni parte del mondo. Ti fanno percepire nell’anima il loro sostegno. I calciatori giocano emanando la passione dei propri tifosi. Abbiamo avuto momenti buoni e momenti meno buoni, ma loro erano sempre li. Volevamo che il popolo rossonero fosse nuovamente felice e abbiamo fatto di tutto per riuscirci. Ho solo pensato a fare il meglio per il club e per tutta la direzione”.

IL CAPOLINEA – “Il Milan non è stato un semplice investimento per me, ma prima di tutto una passione. E’ stato molto difficile perderlo. Non entro nel merito, è una lunga questione che ha già spiegato il mio socio in affari David Han Li di recente. Sono sicuro che conoscete già la mia opinione su Elliott, il quale credo che non abbia mai considerato il club come l’ho considerato io. L’attuale proprietà ha altri scopi”.

