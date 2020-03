Yonghong Li alza la voce contro Gazidis: “Non si trattano così le leggende del club”

MILANO – L’ex presidente del Milan, Yonghong Li ha rilasciato un’intervista a “Footballcritic.com” dove ha commentato le indiscrezione sulle scelte compiute da Ivan Gazidis, definendo “inaccettabile, irrispettoso e inelegante” il suo comportamento nei confronti di Zvonomir Boban e Paolo Maldini: “Se ciò che viene detto è vero, penso sia una vergogna. Mostra un management terribile, è un modo inaccettabile di trattare leggende del club. Non ho nulla se non rispetto per Boban e Maldini“.