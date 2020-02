Wenger, ecco la prima idea da dirigente FIFA: rivoluziona il fuorigioco

MILANO – Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese The Times il manager francese Wenger, oggi dirigente della FIFA, avrebbe nei suoi piani una radicale modifica della regola del fuorigioco. L’idea di Wenger è quella di modificare il regolamento in modo tale che l’offside venga decretato solo in caso vi sia “luce” fra l’attaccante e il difensore, ovvero che tutte le parti del corpo utilizzabili per andare in gol siano oltre la figura dell’ultimo calciatore avversario.