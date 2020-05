Walter Bianchi: “Il mito era Cabrini, poi ho visto Paolo Maldini…”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Walter Bianchi, ex terzino rossonero, ha parlato anche di Paolo Maldini, suo compagno di squadra al Milan dal 1987 al 1989: “A Milano l’ho trovato già campione, dopo averlo affrontato da avversario. Il mio mito era Cabrini, ma poi ho visto Maldini il fuoriclasse. Paolo era intelligente, modesto e seguiva tutti gli insegnamenti che gli venivano dati. In quella squadra c’era gente forte e umile. Mi arrabbio quando sento dire che con quel Milan avrebbero vinto tutti: ci vuole la persona giusta per guidare la macchina giusta. L’incontro tra Berlusconi e Sacchi è stato perfetto”.

