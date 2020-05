Virdis e la finale dell’89: “Trionfo memorabile, ma l’Uefa non voleva che vincessimo…”

MILANO – Esattamente 31 anni fa, il Milan vinceva a Barcellona la terza Coppa dei Campioni della sua storia, battendo in finale lo Steaua Bucarest per 4-0. In quella memorabile squadra rossonera c’era anche Pietro Paolo Virdis, intervenuto ai microfoni di MilanNews.it: “Fu una serata fantastica. Sapevamo che dalla Romania non sarebbe arrivato nessuno, poiché i cittadini romeni non potevano lasciare il loro Paese, ma non ci saremmo mai aspettati una simile folla di milanisti a Barcellona. Quando siamo saliti sul pullman e ci siamo diretti allo stadio la sfilata dei tifosi ci ha accompagnato per tutto il tempo. Terminare tutto questo con una vittoria per 4-0 fu davvero pazzesco”.

IL RETROSCENA – “La cosa da ricordare, tuttavia, oltre alla coppa, è che quella partita aveva il valore di due vittorie: il Milan, infatti, aveva contro tutta la Uefa, la quale non voleva che noi vincessimo. Il presidente Berlusconi aveva fatto delle dichiarazioni con l’intenzione di crearsi una propria Lega e questo non piacque alla Uefa; di conseguenza nelle partite ci mandarono degli arbitri contrari a noi. Nonostante questo, siamo riusciti a trionfare”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live