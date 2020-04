Vieri: “Van Basten e Ronaldo i più forti di tutti”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, Christian Vieri ha parlato dei migliori calciatori che hanno militato in Serie A: “Ronaldo è il più forte di tutti. Prima di lui, Van Basten. E poi Vialli e con lui Mancini. Baggio? Lo andavo a vedere in Fiesole al Franchi”.

SULLA RIPRESA DELLA STAGIONE – “Capisco le motivazioni del calcio, però viene prima la salute. Farei ripartire il pallone quando ci saranno le condizioni”.

