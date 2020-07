Verso Sassuolo-Milan: Le probabili formazioni di Pioli e De Zerbi

MILANO – Questa sera si chiuderà la trentaquattresima giornata di Serie A, con Juventus-Lazio, ma domani si aprirà il trentacinquesimo turno del campionato. Un calendario fitto d’impegni, senza respiro fino al prossimo 2 agosto. La squadra di Stefano Pioli, infatti, tornerà in campo domani sera, al Mapei Stadium, contro gli uomini di De Zerbi. I due allenatori stanno studiano le migliori soluzioni il match, ma ci sarà poco spazio per il turnover, perchè entrambe sono impegnate nella corsa per un posto in Europa.

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Milan.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Traore, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

