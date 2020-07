Verso Sassuolo-Milan: Giudice Sportivo, niente squalificati

MILANO – Sasa Lukic (Torino), Arkadiusz Milik (Napoli), Jacopo Petriccione (Lecce) e Nikolas Spalek (Brescia). Questi i calciatori fermati dal giudice sportivo nell’ultima giornata di campionato. Non figurano quindi giocatori rossoneri e neroverdi, in vista di Sassuolo-Milan, prossimo incontro della Serie A, per gli uomini di Stefano Pioli. La gara tra le due squadre è in programma domani alle ore 21.45, presso il Mapei Stadium. I giocatori sanzionati dovranno osservare un turno di stop, durante il prossimo turno. Una buona notizia per l’allenatore rossonero che dovrà fare i conti soltanto con gli indisponibili, a causa degli infortuni,

