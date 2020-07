Verso Sassuolo-Milan: De Zerbi: “Possiamo mettere in difficoltà chiunque”

MILANO – Alla vigilia di Sassuolo-Milan, l’allenatore della squadra neroverde, Roberto De Zerbi, ha risposto alle domande dei giornalisti, in conferenza stampa. Ecco che cosa ha detto sul Milan:

«Noi abbiamo continuato il nostro lavoro, perchè stavamo bene anche prima del lockdown. Ora abbiamo 4 partite davanti a noi, e dobbiamo raccogliere il massimo. Adesso possiamo ambire a qualcosa di più rispetto a quello che all’inizio dell’anno era nella nostra testa. Pioli? Ha fatto un grandissimo lavoro al Milan, ma anche noi stiamo bene e siamo in grado di mettere in difficoltà chiunque. Loro adesso sono la squadra più in forma del campionato, ma abbiamo fatto ottime prove contro Inter, Juventus e Lazio e entreremo in campo con lo stesso spirito di sempre. Non sarà facile ma ci sono 12 punti, noi siamo a 8 punti. 12-8 fa 4 e ci stiamo nella possibilità di poter raggiungere qualche squadra davanti a noi».

