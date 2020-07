Verso Sassuolo-Milan – Conti o Calabria? Solito ballottaggio sulla destra

MILANO – L’ottimo momento del Milan non ha sciolto uno dei nodi, che ha accompagnato i rossoneri per tutta la stagione. Conti o Calabria? Questa è la notizia che Stefano Pioli ha in mente alla vigilia di ogni partita della sua squadra. Soprattutto adesso che entrambi stanno dando risposte positive.

Calabria nell’ultima di campionato ha anche trovato la via del goal. Schierato per fare riposare Conti, l’ex Atalanta nell’ultimo periodo ha sempre vinto il ballottaggio con il compagno di squadra, ha giocato una buona partita. Nonostante questo però Stefano Pioli sembra molto orientato ad utilizzare la difesa titolare contro il Sassuolo.

Conti titolare e Calabria in panchina. Questa sembrano essere le indiscrezioni a poche ore dal calcio d’inizio dalla gara del Mapei Stadium.

