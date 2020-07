Verso Sampdoria-Milan, il giudice sportivo ferma un blucerchiato

MILANO – Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, per la prossima giornata di campionato. In vista di Sampdoria-Milan, Claudio Ranieri, allenatore blucerchiato, dovrà rinunciare a un titolare: Thorsby.

Il calciatore è sempre sceso in campo, dal primo minuto, nell’ultimo periodo con la Sampdoria, ma a causa del doppio cartellino giallo, rimediato alla Juventus Stadium, non potrà prendere parte alla gara contro i rossoneri, di mercoledì prossimo. Una perdita importantissima per Claudio Ranieri. Non ci sono squalifiche, invece, tra le fila del Milan.

Ecco gli altri calciatori che sono stati fermati dal giudice sportivo:

Stryger-Larsen (Udinese), Nandez (Cagliari), Palacio (Bologna), Rabiot (Juventus), Rincon (Torino), Rispoli (Lecce) e Rrahmani (Hellas Verona).

