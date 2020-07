Verso Sampdoria-Milan: i convocati di Stefano Pioli

MILANO – Ci siamo. Domani i rossoneri di Stefano Pioli, torneranno in campo, per il penultimo turno del campionato: Sampdoria-Milan. Poco fa è stata diramata la lista dei convocati per la trasferta di Genova. Ecco chi prenderà parte alla gara del Ferraris:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

