Verso Sampdoria-Milan: Conti non è trai convocati. Spazio a Calabria

MILANO – Andrea Conti non riesce a recuperare per la trasferta di Genova, prossimo impegno in campionato per i rossoneri. Il terzino, quindi, si perderà Sampdoria-Milan, in programma domani alle 19:30. Un’assenza che era preventivata, anche mister Pioli, in conferenza stampa, aveva già anticipato come il calciatore non avrebbe fatto parte del gruppo, impegnato contro i blucerchiati:

«Stanno tutti bene. Castillejo è tornato contro l’Atalanta, sarà a disposizione anche domani. Alla fine è stato fuori solo due settimane. Anche Paquetà ci sarà, così come Duarte sta meglio. Nonostante le assenze di Romagnoli e Conti che non ci danno molte alternative in difesa, arriviamo bene alla gara di domani».

