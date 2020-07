Verso Napoli-Milan: le probabili formazioni della gara del San Paolo

MILANO – Napoli-Milan si avvicina, domani andrà in scena la gara del San Paolo tra le due squadre. Sarà la prima per Gattuso, allenatore dei partenopei, contro la sua ex squadra, il Milan.

Gattuso dovrebbe affidarsi alla rotazioni, con 5 cambi rispetto all’ultima gara disputata dalla sua squadra. Torneranno Koulibaly e Demme, squalificati contro il Genoa.

Pioli, invece, dovrebbe affidarsi ancora a Ibrahimovic dal primo minuto, così come la coppia di centrali Romagnoli-Kjaer. Bonaventura e Paquetà dovrebbero accomodarsi in panchina, non è bastata la buona prova con la Juventus al brasiliano per la conferma.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

