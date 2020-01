Verso Milan-Torino – Il report dall’allenamento dei Granata

MILANO – Il match, Milan-Torino, valido per i Quarti di finale di Coppa Italia dista poco più di 24 ore. Domani sera a San Siro, le due squadre scenderanno in campo per guadagnarsi la qualificazione al prossimo turno della competizione, dove li attende la Juventus. I grata sono tornati ad allenarsi oggi in vista della partita con i rossoneri. Ecco il report del lavoro odierno della squadra di Mazzarri.

Sessione pomeridiana per il Torino, in vista della partita di domani sera a San Siro contro il Milan per i quarti di finale ad eliminazione diretta della coppa Italia. Dopo il riscaldamento Walter Mazzarriha fatto svolgere esercitazioni tecniche che si sono concluse con una partita a tempo e campo ridotti, a ranghi misti. Simone Ederaè uscito anzitempo per un dolore improvviso al ginocchio sinistro che verrà approfondito nei prossimi giorni. L’attaccante non sarà pertanto convocato ed è già rientrato a Torino.

fonte report: sito ufficiale Torinofc