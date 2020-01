Verso Milan-Torino – I convocati di Mazzarri per il match di domani sera

MILANO – Milan-Torino, match valido per i Quarti di finale di Coppa Italia, andrà in scena domani sera, alle ore 20:45, presso lo stadio San Siro. Poco la il club Granata ha diramato la lista dei convocati per la partita con i rossoneri.

PORTIERI: Rosati, Sirigu, Ujkani;

DIFENSORI: Aina, Bremer, De Silversti, Djidji, Izzo, Laxalt, Lyanco, Nkoulou, Singo;

CENTROCAMPISTI: Adopo, Berenguer, Lukic, Rincon;

ATTACCANTI: Belotti, Millico, Verdi.

La partita con il Diavolo sarà di vitale importanza per il prosieguo della stagione sulla panchina del Torino per Walter Mazzarri. Rossoneri e Granata si giocheranno l’accesso alla Semifinale, della competizione, dove affronteranno la Juventus.