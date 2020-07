Verso Milan-Parma – Una maglia da titolare per Biglia

MILANO – Sky Sport ha riportato delle nuove indiscrezioni sulla squadra di Stefano Pioli, in vista di Milan-Parma. Secondo l’emittente satellitare infatti, Lucas Biglia potrebbe scendere in campo da titolare a San Siro. L’argentino dovrebbe prendere il posto di Bennacer, in mezzo al campo e l’algerino, utilizzato sempre dall’allenatore rossonero in questa ripartenza del campionato, che potrebbe osservare un turno di riposo. L’ex capitano della Lazio, è partito titolare l’ultima volta, in questa stagione, contro il Napoli nel girone d’andata, lo scorso 23 novembre. Biglia non ha disputato una grande annata in rossonero e a fine stagione saluterà il Milan dato che il suo contratto è in scadenza.

