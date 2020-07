Verso Milan-Parma: Rebic, esordio in Serie A contro i gialloblù

MILANO – Milan-Parma è alle porte. Alle 19:30 verrà fischiato il calcio d’inizio della gara tra rossoneri e gialloblù, a San Siro. Una partita molto importante per gli uomini di Stefano Pioli, che vogliono continuare la loro cavalcata, dopo i successi contro Roma, Lazio, Juventus e il pareggio con il Napoli, verso una qualificazione alla prossima Europa League.

Tra le fila del Milan, però, c’è un calciatore che vive questo match in maniera differente. La sfida con il Parma, ha infatti un sapore diverso per Ante Rebic. Il croato nel settembre 2013, fece il suo esordio in SerieA, con la maglia della Fiorentina proprio contro i ducali

