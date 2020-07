Verso Milan-Parma: Pioli pensa al turnover per continuare la corsa europea

MILANO – Le vittorie con Lazio e Juventus e il pareggio con il Napoli hanno certificato l’ottimo stato di salute con cui il Milan si presentato alla ripartenza del campionato. I rossoneri ora non hanno intenzione di fermarsi, dato che il diavolo si trova a meno due dal Napoli sesto, e meno quattro dalla Roma quinta. Stefano Pioli nel prossimo impegno in Serie A, Milan-Parma, non ha intenzione di lasciare nulla al caso e vuole scegliere una formazione in grado di garantire “gamba” per tutti i 90′. E proprio sotto quest’ottica il tecnico del Milan starebbe pensando la turnover contro i gialloblù. Spazio a Krunic a centrocampo, al posto di Kessie, sempre utilizzato nell’ultimo periodo. Così come sulla destra dovrebbe agire Calabria, con Conti che si accomoderà in panchina. In attacco l’unico cambio dovrebbe Paquetà per lo squalificato Saelemaekers. Bonaventura e Calhanoglu si starebbero giocando una maglia da titolare sulla sinistra. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata una clamorosa notizia di mercato, annuncio improvviso: “Affare fatto, colpo chiuso!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live