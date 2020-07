Verso Milan-Parma – Pioli: “Donnarumma ha grande spessore caratteriale”

MILANO – «Gigio ha la grande capacità di mantenere equilibrio. Non si esalta per le grandi cose che fa e non si deprime quando sbaglia. Il suo è un rendimento altissimo e le esperienze che sta facendo lo aiuteranno a diventare sempre più forte e sicuro di sé stesso. E’ un ragazzo di grande spessore caratteriale».

Queste le parole di Stefano Pioli, in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Parma, su Donnarumma. Il portiere rossonero è finito al centro delle critiche a causa dei due goal subiti contro il Napoli. La guida tecnica del diavolo, però, ha voluto fugare ogni malumore sulla prestazione dell’estremo difensore, difendendolo pubblicamente. Anzi, Pioli ha elogiato lo spessore caratteriale del ragazzo.

