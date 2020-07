Verso Milan-Parma – D’Aversa: “Grande percorso del Milan, dopo lo stop”

MILANO – Manca un giorno a Milan-Parma e l’allenatore dei gialloblù, Roberto D’aversa, è intervenuto nella canonica conferenza stampa, alla vigilia della nuova giornata di campionato.

Sulle condizioni del Parma:

«Kucka ha avuto un problema e non ci sarà a Milano. Rientrano Cornelius e Siligardi. Mancherà anche Scozzarella che ha avuto una distrazione al soleo».

Sul pareggio contro il Bologna:

«E’ cambiato poco in classifica, mentre a livello mentale è stato molto importante. La gara con il Bologna è importante sotto l’aspetto mentale, perché eravamo sotto di due gol e recuperarla come abbiamo fatto, meritatamente nel secondo tempo, dà una spinta in più per affrontare una squadra come il Milan. I rossoneri dopo il lockdown hanno fatto, insieme all’Atalanta, il miglior percorso in campionato».

Sul poco tempo tra una gara e l’altra:

«Non abbiamo molto tempo per lavorare, si ragiona di più sul dare un po’ di condizione a chi non ha giocato e cercare di far recuperare chi invece ha giocato. Alcune partite le abbiamo impostate per partire subito forte, ma non ci siamo riusciti, a causa del periodo negativo in cui tutto ci è girato storto. Giocando ogni tre giorni, si evidenziano errori maggiori rispetto a prima».

Sul Milan:

«Il Milan è una squadra forte che ha un obiettivo ben preciso. Lotta per l’Europa League, anche se all’inizio l’obiettivo dichiarato era la Champions. Ora hanno anche un giocatore come Ibrahimovic, rispetto al girone d’andata e penso penso abbia portato molto a livello tecnico, tattico e mentale. Giocano con un 4-2-3-1 e cambiano il modo di giocare in base ai calciatori che schierano. Hanno due terzini come Theo Hernandez e Conti che spingono molto, mentre in attacco possono far ruotare diverse scelte. I rossoneri vengono da un periodo positivo, nonostante abbia giocato contro la Juventus, contro la Lazio e contro il Napoli. In questo momento sono in una condizione psico-fisica ottimale. Non sarà una partita semplice ma in Serie A di partite semplici non ce ne sono e lo abbiamo visto. Questa è una cosa che abbiamo pagato a caro prezzo nelle ultime uscite».

