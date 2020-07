Verso Milan-Juventus: la probabile formazione rossonera

MILANO – Domani sera si torna in campo: il Milan si prepara ad ospitare a San Siro la Juventus capolista, per il trentunesimo turno di campionato. Mister Pioli, che deve ancora fare a meno di Castillejo, deve sciogliere un paio di dubbi di formazione. Il primo riguarda la presenza di Calhanoglu: il fantasista turco è uscito per infortunio contro la Lazio e sta provando a stringere i denti per poter essere a disposizione domani. Se non ci riuscirà, al suo posto giocherà uno fra Lucas Paquetà e Giacomo Bonaventura. L’altro dubbio riguarda l’attacco: Ibra verrà confermato dal primo minuto, ma anche Ante Rebic scalpita per una maglia da titolare. La soluzione potrebbe essere schierarli entrambi, con lo svedese prima punta e il croato esterno sinistro. Di seguito, la probabile formazione rossonera.

(4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Paquetà, Rebic, Ibrahimovic.

