Verso Milan-Juventus – Calhanoglu in dubbio martedì prossimo

MILANO – Secondo quanto riporta il sito di Sky Sport, Hakan Calhanoglu oggi si è sottoposto ad una seduta di massaggi, per riuscire a smaltire la contusione rimediata ieri sera. Il calciatore del Milan, infatti, ha chiesto il cambio nel corso del primo tempo, contro la Lazio. Il numero dieci rossonero è in dubbio per il prossimo impegno di campionato che vedrà il diavolo affrontare la Juventus, martedì prossimo a San Siro. In ogni caso le condizioni del centrocampista non destano preoccupazione e sta lavorando per recuperare a pieno, il Milan spera di non dover rinunciare a uno dei sui uomini più in forma in questa ripartenza del campionato.

