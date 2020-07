Verso Milan-Juve: Higuain rimpiazza Dybala, Rugani al posto di De Ligt

MILANO – Nella sfida sul campo del Milan in programma domani sera, Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, dovrà fare i conti con due assenze molto pesanti: De Ligt in difesa e Dybala in attacco. Tuttavia, l’organico bianconero pullula di grandissimi giocatori e le riserve di lusso non mancano. Al posto del fantasista argentino giocherà il suo connazionale Higuain, che affronterà quindi dal primo minuto la sua ex squadra. Nel reparto arretrato invece, sarà Rugani a prendere il posto di De Ligt, con Chiellini che si accomoderà in panchina. Inoltre, Sarri potrebbe riavere a disposizione Alex Sandro per la fascia sinistra.

