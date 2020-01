Verso Milan-Hellas Verona – Il report sull’allenamento della squadra di Juric

MILANO – Nel prossimo turno di campionato, la terza giornata del girone di ritorno della Serie A, a San Siro andrà in scena il match Milan-Hellas Verona. I rossoneri arrivano alla partita con i gialloblù dopo la vittoria ottenuta, in trasferta, contro il Brescia. Anche la squadra di Juric è reduce dalla vittoria sul Lecce di Liverani. Ecco il report dall’allenamento degli Scaligeri, in vista dell’incontro con il Milan.

È proseguita oggi, giovedì 30 gennaio, la preparazione dei gialloblù in vista della partita di domenica 2 febbraio allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro (ore 15) contro il Milan. Allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera seduta mattutina con riscaldamento tecnico, lavoro tattico, partita a campo ridotto e partita a campo intero.

Fonte report: sito ufficiale Hellas Verona